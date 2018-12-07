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Юлия Джима завоевала "золото" в индивидуальной гонке Кубка мира по биатлону
07.12.2018 09:55
Украинка Юлия Джима с чистой стрельбой на четырех огневых рубежах выиграла в четверг 15-километровую индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Поклюке (Словения), сообщает Укринформ.
Вслед за Джимой, которая преодолела дистанцию за 43 минуты 06,6 секунды, в итоговом протоколе расположились Моника Хойниш из Польши (отставание 5,9 секунды) и чешка Маркета Давыдова (16,5 секунды), сообщает Укринформ.
Для Джимы эта победа стала первой в личных гонках на этапах Кубка мира, она трижды побеждала в составе украинской эстафетной команды, также она является олимпийской чемпионкой 2014 года в эстафете.
Теги: Украина, биатлон, золотая медаль
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