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Ломаченко вошел в тройку лучших боксеров мира

10.12.2018 09:45
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Ломаченко вошел в тройку лучших боксеров мира

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко поднялся на 3-е место в рейтинге лучших боксеров мира по версии авторитетного портала BoxRec, сообщает Ноаое время.
После победы над Хосе Педрасой Василий Ломаченко подвинул с третьего места в рейтинге другого украинского боксера - абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика, который теперь занимает четвертое место.
Первое место в рейтинге занимает обладатель титула WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд. На второй позиции чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBO мексиканец Сауль Альварес.
Также в рейтинге присутствует украинский чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик, который занимает 13-ю позицию.



Теги: победа, рейтинг, Василий Ломаченко
 
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