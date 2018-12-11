Элина Свитолина во второй раз выиграла Open de Caen

11.12.2018 10:52

Четвертая "ракетка" мира украинка Элина Свитолина выиграла выставочные соревнования Open de Caen, которые проходили во французском Кане с участием четырех теннисисток, сообщает Укринформ.

В финале показательного турнира во Франции Элина Свитолина обыграла Александру Саснович (WTA 30) из Беларуси. Теннисный поединок продолжался 1 час 49 минут и закончился со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу украинки.

На пути к финалу Open de Caen Элина Свитолина обыграла 1205-ю "ракетку" мира Манон Леонар из Франции, а Александра Саснович победила представительницу Болгарии Элицу Костову (215 WTA).