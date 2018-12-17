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Нокаутированный Гвоздиком Стивенсон впервые открыл глаза

17.12.2018 08:25
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Нокаутированный Гвоздиком Стивенсон впервые открыл глаза

Канадский боксер Адонис Стивенсон, который все еще госпитализирован после нокаута украинца Александра Гвоздика, показал первые признаки улучшения ситуации, сообщает Укринформ.
В субботу 41-летний боксер открыл глаза, когда его жена Симона разговаривала с ним в больнице. Родственники Стивенсона получили надежду на выздоровление Адониса, поскольку боксер все это время находился в коме.
Боксера госпитализировали сразу же после боя против Александра Гвоздика. Стивенсона прооперировали, а затем ввели в состояние искусственной комы. С момента боя прошло ровно две недели.



Теги: бокс, кома, нокаут, Александр Гвоздик
 
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