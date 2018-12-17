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Стали известны соперники "Динамо" и "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы

17.12.2018 14:40
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Стали известны соперники "Динамо" и "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы

17 декабря в швейцарском Ньоне следом за жеребьевкой Лиги чемпионов определились пары первого раунда плеф-офф Лиги Европы, сообщает сайт Подробности.
Своих соперников по стадии 1/16 финала узнали и два представителя Украины - киевское "Динамо", ставшее победителем группы К, и донецкий "Шахтер", занявший третье место в квартете F Лиге чемпионов. При этом, чемпион УПЛ попал в число "несеянных", в то время как киевляне были "сеянными".
Украинские команды сойдутся в первых играх плей-офф Лиги Европы с клубами из Германии и Греции:
"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Айнтрахт Франкфурт" (Германия)
"Олимпиакос" (Греция) - "Динамо" (Киев, Украина).



Теги: Донбасс, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев, Лига Европы
 
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