Стали известны соперники "Динамо" и "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы

17.12.2018 14:40

17 декабря в швейцарском Ньоне следом за жеребьевкой Лиги чемпионов определились пары первого раунда плеф-офф Лиги Европы, сообщает сайт Подробности.

Своих соперников по стадии 1/16 финала узнали и два представителя Украины - киевское "Динамо", ставшее победителем группы К, и донецкий "Шахтер", занявший третье место в квартете F Лиге чемпионов. При этом, чемпион УПЛ попал в число "несеянных", в то время как киевляне были "сеянными".

Украинские команды сойдутся в первых играх плей-офф Лиги Европы с клубами из Германии и Греции:

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Айнтрахт Франкфурт" (Германия)

"Олимпиакос" (Греция) - "Динамо" (Киев, Украина).