Стали известны даты проведения игр украинских клубов в Лиге Европы

18.12.2018 10:10

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 14 и 21 февраля 2019 года, сообщает sportarena.com.

Шахтер первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта сыграет 14 февраля дома. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Ответный поединок состоится через неделю, 21 февраля, в Германии. Начало встречи в 19:55 по Киеву.

Динамо же первую игру против Олимпиакоса сыграет на выезде 14 февраля в 19:55 по киевскому времени. Домашний поединок украинская команда проведет 21 февраля в 22:00, сообщает официальный сайт УЕФА.