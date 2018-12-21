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В УЕФА выбрали лучший гол группового этапа ЛЧ (ВИДЕО)
21.12.2018 09:15
Полузащитник сборной Хорватии и каталонской "Барселоны" Иван Ракитич был удостоен победы в номинации автора лучшего забитого гола по итогам группового этапа Лиги чемпионов, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Лучшим голом данной стадии стало взятие ворот Ракитича во встрече с английским "Тоттенхэмом". Тогда хорвату удался удивительный "выстрел" с лету из-за пределов штрафной - мяч от штанги попал в сетку.
Отметим также, что в активе Ракитича 23 встречи в сезоне при 3 голах и 6 ассистах.
Теги: Лига Чемпионов
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