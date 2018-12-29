Последние новости раздела
- Усик пообещал заговорить по-украински12:45
- Нокаутированный Гвоздиком Стивенсон начал самостоятельно дышать12:15
- Стало известно, где «Шахтер» сыграет с «Айнтрахтом»08:35
- ФИФА заинтересовалась участием российских клубов в крымском турнире09:15
- В УЕФА выбрали лучший гол группового этапа ЛЧ (ВИДЕО)09:15
- Ломаченко представил собственный бренд спортивных товаров09:45
- Лионеля Месси наградили пятой "Золотой бутсой"09:05
- Стали известны даты проведения игр украинских клубов в Лиге Европы10:10
- Стали известны соперники "Динамо" и "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы14:40
- Нокаутированный Гвоздиком Стивенсон впервые открыл глаза08:25
Нокаутированный Гвоздиком Стивенсон начал самостоятельно дышать
29.12.2018 12:15
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Адонис Стивенсон, который долгое время провел в коме после нокаута, полученного во время боя с Александром Гвоздиком, уже может самостоятельно дышать и немного двигаться, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Члены семьи спортсмена рассказали журналистам, что Стивенсон уже не в коме, ему не нужна дыхательная маска, он открывает глаза, может садиться и приподнимать руки и ноги. Каждый день есть положительная динамика. Родственники надеются, что скоро можно будет перевести его в больницу поближе к дому.
Пьер, брат боксера, сказал, что ему кажется будто Адонис уже узнает его и других членов семьи. По его словам, Стивенсон перешел от критической стадии к стадии выздоровления.
Теги: бокс, выздоровление, кома, нокаут
Читайте также:
- Последние вздохи народной республики21:16
- В отличие от «ДНР»: В «ЛНР» комендантский час отменили на три ночи11:07
- Боевики нарушили новогоднее перемирие10:24
- Медработников в ОРДЛО обязали пройти военную подготовку08:00
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"23:15
- "Братья, вас кинули!" Нищенские оклады жителей Макеевки поразили Сеть 23:07
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются21:45
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло20:10
- Быстроходные рыбацкие лодки. Командующий ВСУ рассказал о «флотилии ДНР»19:38
- Надеяться не нужно: Военный эксперт пояснил, что РФ не нужен режим тишины на Донбассе19:23
- В Минобороны подписали судьбоносный указ: что изменится для украинцев с Нового года22:46
- Названы самые вредные для фигуры и здоровья продукты22:30
- Боевики «ЛНР» стягивают тяжелое вооружение – РСЗО, САУ, минометы и гаубицы22:13
- Как правильно употреблять алкоголь в период новогодних праздников22:00
- На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных21:42
- Смех укрепляет здоровье человека21:30
- Последние вздохи народной республики21:16
- Медведев пошел против Путина? Подозревают раскол власти в Кремле21:00
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей20:43
- ООН проведёт дебаты по вопросам оккупации Крыма и Донбасса20:30
- Названы самые вредные для фигуры и здоровья продукты22:30
- Как правильно употреблять алкоголь в период новогодних праздников22:00
- Смех укрепляет здоровье человека21:30
- Учёные разгадали загадку снежинок09:30
- Диетологи подсказали, как "сбросить" 8 кг за неделю09:13
- 35 мудрых итальянских высказываний08:30
- Какие сладости больше всего вредят здоровью человека08:15
- 11 причин, почему современные отношения так легко разрушаются07:04
- Медики назвали новогодние продукты, которые могут быть опасны для здоровья23:02
- Найден способ омолодить мозг22:15
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются
- Неожиданный прогноз для оккупированного Донбасса – в РФ сделали заявление
- Зачем Путину химатака на Донбассе: раскрыт коварный план Кремля по "ДНР" и "ЛНР"