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Нокаутированный Гвоздиком Стивенсон начал самостоятельно дышать

29.12.2018 12:15
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Нокаутированный Гвоздиком Стивенсон начал самостоятельно дышать

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Адонис Стивенсон, который долгое время провел в коме после нокаута, полученного во время боя с Александром Гвоздиком, уже может самостоятельно дышать и немного двигаться, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Члены семьи спортсмена рассказали журналистам, что Стивенсон уже не в коме, ему не нужна дыхательная маска, он открывает глаза, может садиться и приподнимать руки и ноги. Каждый день есть положительная динамика. Родственники надеются, что скоро можно будет перевести его в больницу поближе к дому.
Пьер, брат боксера, сказал, что ему кажется будто Адонис уже узнает его и других членов семьи. По его словам, Стивенсон перешел от критической стадии к стадии выздоровления.



Теги: бокс, выздоровление, кома, нокаут
 
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