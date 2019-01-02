WBA определила лучший бой года (ВИДЕО)

02.01.2019 11:30

Лучшим боем 2018 года по версии WBA признан поединок между украинским боксером Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом, сообщает Апостроф.

Поединок состоялся в ночь с 12 на 13 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Победу одержал Ломаченко, который отправил соперника в нокаут в 10-м раунде. Благодаря этой победе украинец стал чемпионом мира в легком весе по версии WBA.