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WBA определила лучший бой года (ВИДЕО)
02.01.2019 11:30
Лучшим боем 2018 года по версии WBA признан поединок между украинским боксером Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом, сообщает Апостроф.
Поединок состоялся в ночь с 12 на 13 мая в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Победу одержал Ломаченко, который отправил соперника в нокаут в 10-м раунде. Благодаря этой победе украинец стал чемпионом мира в легком весе по версии WBA.
Теги: бокс, WBA, Василий Ломаченко
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