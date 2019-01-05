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Усик уязвим: еще один боксер бросил вызов украинскому чемпиону
05.01.2019 13:46
Американский боксер Адам Ковнацки заявил о желании провести бой с абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком.
"Бой с Усиком? Почему бы и нет? Сейчас это просто разговоры и ничего серьезного. Но все-таки Усик уязвим. Он не любит боксировать под давлением, что можно было увидеть в поединке с Тони Беллью, также это было заметно в бою с Майрисом Бриедисом. У Усика фантастическая выносливость, но менее фантастическая защита. В целом же суть нашего спорта и состоит в том, чтобы проверять себя с лучшими", – сказал он.
На профессиональном ринге Ковнацки провел 18 поединков, ни разу не проиграв. 14 раз американский боксер польского происхождения отправлял соперников в нокаут.
Источник : https://apostrophe.ua
Теги: Донбасс, чемпион, боксер
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