Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Усик уязвим: еще один боксер бросил вызов украинскому чемпиону

05.01.2019 13:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Усик уязвим: еще один боксер бросил вызов украинскому чемпиону

Американский боксер Адам Ковнацки заявил о желании провести бой с абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком.

"Бой с Усиком? Почему бы и нет? Сейчас это просто разговоры и ничего серьезного. Но все-таки Усик уязвим. Он не любит боксировать под давлением, что можно было увидеть в поединке с Тони Беллью, также это было заметно в бою с Майрисом Бриедисом. У Усика фантастическая выносливость, но менее фантастическая защита. В целом же суть нашего спорта и состоит в том, чтобы проверять себя с лучшими", – сказал он.

На профессиональном ринге Ковнацки провел 18 поединков, ни разу не проиграв. 14 раз американский боксер польского происхождения отправлял соперников в нокаут.

Источник : https://apostrophe.ua 



Теги: Донбасс, чемпион, боксер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх