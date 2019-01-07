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В США наказали за допинг 90-летнего велосипедиста-рекордсмена
07.01.2019 15:25
В США из-за положительного теста на допинг 90-летнего велосипедиста-любителя Карла Гроува лишили мирового рекорда, сообщает Корреспондент.net.
Отмечается, что Гроув поставил рекорд в спринте на чемпионате США среди участников в возрасте 90-94 года. Однако в июле 2018 года в его анализах нашли запрещенный анаболический стероид эпитренболон, и результат велосипедиста отменили.
Спортсмен утверждает, что запрещенный препарат попал в его организм через мясо, которое он употреблял накануне соревнований.
Антидопинговое агентство США не согласилось с аргументами Гроува. В ходе разбирательства также выяснилось, что до этого спортсмен уже принимал допинг - кломифен.
Теги: США, допинг, наказание
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