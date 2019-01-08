Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Началась продажа билетов на матч «Шахтер» - «Айнтрахт»

08.01.2019 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Началась продажа билетов на матч «Шахтер» - «Айнтрахт»

Началась продажа билетов на поединок 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Айнтрахт», который состоится 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба «горняков», передает XSPORT.ua.
Отметим, что 8 января началась продажа лишь для владельцев абонементов, а свободное распространение билетов начнется 14 января.
Цена билетов колеблется от 50 до 350 гривен, а в специальных вип-ложах можно посмотреть футбол по цене от 500 до 6000 гривен.
Напомним, матч «Шахтер» - «Айнтрахт» пройдет в Харькове на стадионе ОСК «Металлист».



Теги: Донбасс, билеты, Лига Европы, ФК "Шахтёр"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх