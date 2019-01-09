- Киевский "Арсенал" уволил второго главного тренера за сезон15:38
- Началась продажа билетов на матч «Шахтер» - «Айнтрахт»15:00
- Усик оригинально поздравил украинцев с Рождеством (ВИДЕО)09:45
- В США наказали за допинг 90-летнего велосипедиста-рекордсмена15:25
- Марадону госпитализировали с желудочным кровотечением 16:30
- Усик уязвим: еще один боксер бросил вызов украинскому чемпиону13:46
- Россия попала в новый допинговый скандал09:55
- Криштиану Роналду установил новый рекорд Іnstagram09:00
- WBA определила лучший бой года (ВИДЕО)11:30
- Усик получил "под елку" именной пояс журнала The Ring10:25
Киевский "Арсенал" уволил второго главного тренера за сезон
Президент киевского "Арсенала" Ивица Пирич и Вячеслав Грозный приняли решение завершить совместное сотрудничество, сообщает sportarena.com.
По словам Пирича, "Арсенал" уже занялся поисками нового главного тренера и рассматривает несколько кандидатур на вакантный пост, берутся во внимание и кандидатуры зарубежных специалистов. Однако в приоритете у "Арсенала" выбор в пользу тренера с украинским паспортом.
В октябре Грозный сменил на посту главного тренера "канониров" Фабрицио Раванелли, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. Как позже стало известно, соглашение с Грозным действовало до конца июня текущего года.
После 18 туров чемпионата Украины "Арсенал-Киев" занимает последнее место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
Теги: тренер, увольнение, арсенал
- Жителям неподконтрольной Горловки предложили вооружиться лопатами21:41
- Первый уровень опасности: На Донбассе объявлено штормовое предупреждение21:20
- Россия подготовила для ОРДО «концепцию геополитического развития»21:04
- Из мариупольского зоопарка сбежал хищник (ФОТО)20:20
- В Мариуполе совершено нападение на мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии18:20
- В ОРДО заявили об «уничтожении» беспилотника ВСУ под Авдеевкой17:51
- На Донбасс надвигается беда17:38
- На КПВВ на Донетчине работают пункты оказания помощи 16:45
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен 16:15
- В Донецке люди заблокированы обвалившимся козырьком подъезда. Помощи нет15:48
- Коммунальный ад-2019: правительство показало новые тарифы, украинцы хватаются за сердце22:35
- Названа самая распространенная болезнь после новогодних праздников22:10
- Жителям неподконтрольной Горловки предложили вооружиться лопатами21:41
- Первый уровень опасности: На Донбассе объявлено штормовое предупреждение21:20
- Россия подготовила для ОРДО «концепцию геополитического развития»21:04
- Вся РФ в недоумении: Путин открыл в Калининграде газовую "дыру" с убытками в десятки миллиардов в год 20:55
- Климкин удивил заявлением о вступлении Украины в НАТО и ЕС20:38
- Из мариупольского зоопарка сбежал хищник (ФОТО)20:20
- Супрун объяснила украинцам, как самостоятельно отличить грипп от простуды20:00
- Россия стянула в Крым тысячи военных 19:45
- Названа самая распространенная болезнь после новогодних праздников22:10
- Супрун объяснила украинцам, как самостоятельно отличить грипп от простуды20:00
- Эти знаки Зодиака постоянно за все оправдываются18:55
- «Доступные лекарства». Как можно получить бесплатные медикаменты14:30
- Медики рассказали, кому ни в коем случае нельзя употреблять имбирь09:48
- Названы пары знаков зодиака с самой большой совместимостью09:31
- Стало известно, какие популярные продукты могут ускорить старение20:55
- Популярная японская диета поможет резко похудеть20:28
- Статус ребенка, пострадавшего от войны на Донбассе: Заявление можно подать в ЦПАУ Мариуполя18:07
- Какие черты характера могут передаваться по наследству16:24
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- Не поможет даже Керченский мост: появился мрачный прогноз по Крыму
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен
- "Не раз оскверняли", - на Донбассе показали "растущее" кладбище соратников убитого главаря ''ЛНР''