Киевский "Арсенал" уволил второго главного тренера за сезон

09.01.2019 15:38

Президент киевского "Арсенала" Ивица Пирич и Вячеслав Грозный приняли решение завершить совместное сотрудничество, сообщает sportarena.com.

По словам Пирича, "Арсенал" уже занялся поисками нового главного тренера и рассматривает несколько кандидатур на вакантный пост, берутся во внимание и кандидатуры зарубежных специалистов. Однако в приоритете у "Арсенала" выбор в пользу тренера с украинским паспортом.

В октябре Грозный сменил на посту главного тренера "канониров" Фабрицио Раванелли, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды. Как позже стало известно, соглашение с Грозным действовало до конца июня текущего года.

После 18 туров чемпионата Украины "Арсенал-Киев" занимает последнее место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.