Индийский футболист превзошел Месси

10.01.2019 08:40

Нападающий сборной Индии Сунил Четри в игре Кубка Азии против сборной Таиланда (4:1) оформил дубль. На его счету уже 67 мячей в 105 матчах за сборную, сообщает XSPORT.ua.

По голам за национальную команду он обошел капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, у которого 65 мячей. Впереди лишь форвард сборной Португалии Криштиану Роналду с 85-ю мячами.