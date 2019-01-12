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На ралли "Дакар" КамАЗ сбил зрителя (ВИДЕО)

12.01.2019 15:20
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На ралли "Дакар" КамАЗ сбил зрителя (ВИДЕО)

В ходе самого престижного ралли "Дакар" российский экипаж сбил зрителя, за что был дисквалифицирован. Об этом сообщается в обзоре пятого этапа "Дакар 2019", размещенном на YouTube-канале KAMAZ-master, передает СТРАНА.ua.
Инцидент произошел с экипажем российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова. На 279-м километре спецучастка он сбил 60-летнего мужчину из Южной Африки, который наблюдал за гонкой. Так как водитель не увидел, что произошло, и не остановил автомобиль, он был исключен из ралли-марафона судейской комиссией за неоказание помощи.
Сообщается, что у пострадавшего перелом бедренной кости. Медицинская команда ралли-марафона немедленно оказала ему необходимую помощь и отправила в аэропорт Ило, откуда он был отправлен в Арекипу.



Теги: Дакар, КамАЗ, экипаж, наезд
 
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