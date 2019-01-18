Президент ФФУ рассказал о перспективах VAR в Украине

18.01.2019 11:00

В Украине в скором времени начнут внедрять технологию видеопомощи арбитрам. Об этом заявил президент Федерации Футбола Украины Андрей Павелко, сообщает football.ua.

"В Украине скоро будет VAR. Мы на пути введения данной технологии в нашей стране", — сказал он.

"В первую очередь мы общаемся с арбитрами и планируем в ближайшее время провести тесты данной технологии. По окончанию теоретической части мы попробуем провести либо финал Кубка Украины, либо финал Суперкубка с данной технологией. Если все пройдет успешно, возможно в следующем сезоне в украинском чемпионате будет VAR", — подытожил Павелко.