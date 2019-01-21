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"Шахтер" определился с ценой Ракицкого
21.01.2019 17:00
Донецкий "Шахтер" потребовал у питерского "Зенита" 12 млн евро за трансфер защитника Ярослава Ракицкого, а также 3 млн евро в виде бонусов, сообщает Футбол 24.
"Горняки" надеются, что хорошие отношения агента Шандора Варги, который занимается этим трансфером, с тренером и руководством Зенита позволят убедить их выплатить запрашиваемую сумму.
Сначала "Зенит" предложил за Ракицкого 8 млн евро, а "Шахтер" хотел 10 млн плюс 2 млн бонусов.
Теги: цена, Ярослав Ракицкий, ФК "Шахтёр", ФК "Зенит"
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