"Шахтер" определился с ценой Ракицкого

21.01.2019 17:00

Донецкий "Шахтер" потребовал у питерского "Зенита" 12 млн евро за трансфер защитника Ярослава Ракицкого, а также 3 млн евро в виде бонусов, сообщает Футбол 24.

"Горняки" надеются, что хорошие отношения агента Шандора Варги, который занимается этим трансфером, с тренером и руководством Зенита позволят убедить их выплатить запрашиваемую сумму.

Сначала "Зенит" предложил за Ракицкого 8 млн евро, а "Шахтер" хотел 10 млн плюс 2 млн бонусов.