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"Шахтер" подписал 17-летнего форварда "Карпат"

22.01.2019 08:55
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"Шахтер" подписал 17-летнего форварда "Карпат"

Донецкий "Шахтер" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с 17-летним воспитанником львовских "Карпат" Даниилом Сиканом. Соглашение с форвардом рассчитано на 3 года, сообщает XSPORT.ua.
В текущем сезоне Сикан выступал преимущественно в чемпионате U19 (10 матчей, 5 голов). Игрок сборной Украины U19. 12 августа 2018 года дебютировал за первую команду "Карпат" в поединке Премьер-лиги с "Зарей".



Теги: контракт, форвард, ФК "Шахтёр"
 
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