Стало известно, когда Усик перейдет в супертяжи

24.01.2019 10:15

Генеральный директор компании K2 Promotoins, которая представляет интересы Александра Усика, Александр Красюк рассказал о том, где и когда пройдет следующий бой украинского чемпиона, сообщает Апостроф.

"Следующий поединок Усика должен с наибольшей вероятностью пройти в супертяжелом весе. С наибольшей вероятностью, он пройдет в США. С высокой вероятностью бой состоится после Пасхи 18 или 25 мая", - сказал Красюк.

Промоутер также добавил, что имя соперника Усика на бой в мае будет известно в ближайшие несколько недель.

Напомним, на данный момент Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.