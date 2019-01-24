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Стало известно, когда Усик перейдет в супертяжи

24.01.2019 10:15
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Стало известно, когда Усик перейдет в супертяжи

Генеральный директор компании K2 Promotoins, которая представляет интересы Александра Усика, Александр Красюк рассказал о том, где и когда пройдет следующий бой украинского чемпиона, сообщает Апостроф.
"Следующий поединок Усика должен с наибольшей вероятностью пройти в супертяжелом весе. С наибольшей вероятностью, он пройдет в США. С высокой вероятностью бой состоится после Пасхи 18 или 25 мая", - сказал Красюк.
Промоутер также добавил, что имя соперника Усика на бой в мае будет известно в ближайшие несколько недель.
Напомним, на данный момент Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.



Теги: бокс, промоутер, Александр Усик
 
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