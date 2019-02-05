Профайл Ракицкого пропал с сайта ФФУ

05.02.2019 09:50

Федерация футбола Украины обновила состав сборной Украины на официальном сайте организации, сообщает Depo.

В обновленном составе отсутствуют Ярослав Ракицкий, Олег Данченко, Эдуард Соболь, Евгений Хачериди, Иван Ордец, Павел Лукьянчук, Артем Шабанов, Андрей Цуриков, Артем Кравец, Артем Беседин, Евгений Селезнев и Юрий Коломоец.

Всего из состава на официальном сайте удалили 12 человек, всех их не вызвали на последний сбор команды. Однако, при этом в списке остались Андрей Ярмоленко и Марлос, которых на сбор не вызвали, и они даже не фигурировали в резервном списке.