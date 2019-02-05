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Профайл Ракицкого пропал с сайта ФФУ
05.02.2019 09:50
Федерация футбола Украины обновила состав сборной Украины на официальном сайте организации, сообщает Depo.
В обновленном составе отсутствуют Ярослав Ракицкий, Олег Данченко, Эдуард Соболь, Евгений Хачериди, Иван Ордец, Павел Лукьянчук, Артем Шабанов, Андрей Цуриков, Артем Кравец, Артем Беседин, Евгений Селезнев и Юрий Коломоец.
Всего из состава на официальном сайте удалили 12 человек, всех их не вызвали на последний сбор команды. Однако, при этом в списке остались Андрей Ярмоленко и Марлос, которых на сбор не вызвали, и они даже не фигурировали в резервном списке.
Теги: Донбасс, ФФУ, Ярослав Ракицкий, ФК "Шахтёр"
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