Жозе Моуринью приговорили к условному заключению за финансовые махинации

06.02.2019 10:15

Бывший наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью согласился с приговором испанского суда, который в сентябре прошлого года подвел итоги расследования по делу о неуплате налогов португальцем, сообщает ICTV.

Моуринью приговорили к одному году заключения условно, а также штрафу в размере €2 млн.

Португальского специалиста обвиняли в сокрытии доходов от имиджевых прав с помощью оффшоров в 2011 и 2012 годах. В этот период Особенный возглавлял мадридский Реал. Моуринью недоплатил испанской власти €1,9 млн.