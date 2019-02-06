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Жозе Моуринью приговорили к условному заключению за финансовые махинации

06.02.2019 10:15
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Жозе Моуринью приговорили к условному заключению за финансовые махинации

Бывший наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью согласился с приговором испанского суда, который в сентябре прошлого года подвел итоги расследования по делу о неуплате налогов португальцем, сообщает ICTV.
Моуринью приговорили к одному году заключения условно, а также штрафу в размере €2 млн.
Португальского специалиста обвиняли в сокрытии доходов от имиджевых прав с помощью оффшоров в 2011 и 2012 годах. В этот период Особенный возглавлял мадридский Реал. Моуринью недоплатил испанской власти €1,9 млн.



Теги: штраф, приговор, срок, Жозе Моуриньо
 
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