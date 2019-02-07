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"Нант" потребовал от "Кардиффа" вернуть деньги за трансфер погибшего футболиста

07.02.2019 11:15
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"Нант" потребовал от "Кардиффа" вернуть деньги за трансфер погибшего футболиста

"Нант" потребовал от "Кардиффа" 15 миллионов фунтов за трансфер Эмилиано Сала, тело которого до сих пор поднимают с затонувшего в проливе Ла-Манш самолета, сообщает UA-Футбол.
По информации Sky Sports, боссы французского клуба отправили в "Кардифф" письмо с требованием выплатить первый транш в размере 5 млн фунтов, угрожая подать в суд, если не получат деньги в ближайшие 10 дней.
"Кардифф" готов выплатить контрактные обязательства и оплатить переход, однако для начала валлийский клуб собирается прояснить все детали трагедии.



Теги: деньги, трансфер, авиакатастрофа, футболист
 
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