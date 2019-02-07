Главная / Новости / Спорт / "Нант" потребовал от "Кардиффа" вернуть деньги за трансфер погибшего футболиста
Последние новости раздела
- Украинский фристайлист завоевал "серебро" на чемпионате мира (ВИДЕО)14:30
- "Нант" потребовал от "Кардиффа" вернуть деньги за трансфер погибшего футболиста11:15
- Жозе Моуринью приговорили к условному заключению за финансовые махинации10:15
- Профайл Ракицкого пропал с сайта ФФУ09:50
- Даяна Ястремская выиграла турнир WTA в Таиланде09:05
- Манор Соломон забил дебютный гол за "Шахтер" (ВИДЕО)08:35
- Экс-игрок "Шахтера" раскритиковал украинский чемпионат09:00
- Нурмагомедова и Макгрегора дисквалифицировали за драку после боя11:10
- Ярослав Ракицкий стал игроком "Зенита"08:50
- Юная украинка попала в топ-50 рейтинга WTA11:25
"Нант" потребовал от "Кардиффа" вернуть деньги за трансфер погибшего футболиста
07.02.2019 11:15
"Нант" потребовал от "Кардиффа" 15 миллионов фунтов за трансфер Эмилиано Сала, тело которого до сих пор поднимают с затонувшего в проливе Ла-Манш самолета, сообщает UA-Футбол.
По информации Sky Sports, боссы французского клуба отправили в "Кардифф" письмо с требованием выплатить первый транш в размере 5 млн фунтов, угрожая подать в суд, если не получат деньги в ближайшие 10 дней.
"Кардифф" готов выплатить контрактные обязательства и оплатить переход, однако для начала валлийский клуб собирается прояснить все детали трагедии.
Теги: деньги, трансфер, авиакатастрофа, футболист
Читайте также:
- "Барселона" собирается потратить на транферы 50 миллионов евро
- Президент Украины выразил запоздалое сочувствие родственникам погибших в кошмарной авиактастрофе
- Дом Александра Лавриновича ограбили "свои"?
- Известное независимое расследование по катастрофе в Смоленске проведут британцы: Польша попросила изучить обломки Ту-154М
- Студент повесился от беденежья, а матери... нарисовал свою смерть
- Детишкам привалило счастье: выловили из ручья 100 тысяч долларов!
- В главном корпусе одной из больниц Луганска произошел пожар14:00
- Боевики "ЛНР" готовят провокацию ВСУ за разнос "КрАЗа"13:48
- Ситуация с Донбассом и Крымом: Астролог рассказал, чего ждать от 2019 года12:30
- Командир "ДНР" Ольхон подтвердил ликвидацию "генерала" РФ: "От испуга не знал, куда ломиться"10:46
- У «ЛДНР» потери: бойцы ВСУ ответным ударом уничтожили «Урал» НВФ10:15
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого09:29
- «Вода Донбасса» озвучила жуткие последствия захвата компании главарями «ДНР»08:00
- В «ДНР»: На КПП «Александровка» и «Еленовка» обещают изменения07:14
- «Били стекла, крошили, взяли голыми руками»: члены НВФ «ДНР» рассказали о захвате здания УВД в Горловке07:10
- Ребенок получил жуткие травмы из-за боевиков «ЛНР»: «инвалидность на всю жизнь»21:45
- СМИ: Кремль готовит сценарий нового нападения на Украину. Янукович участвует18:35
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Ученые сообщили о смертельной опасности просмотра телевизора17:51
- В марте в Украине начинается монетизация субсидий17:30
- Как вылечить целлюлит в домашних условиях17:16
- Масштабный хаос: Ученые опасаются за судьбу планеты17:00
- Украинский астролог рассказал, как поведет себя Путин в год Свиньи16:45
- Из зала заседаний Кабмина выволокли кресло Супрун.16:31
- Верховная Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО16:15
- За месячный долг по коммуналке у людей в Украине будут отбирать субсидии15:53
- Прогоняем грусть: названы продукты, улучшающие настроение18:15
- Как вылечить целлюлит в домашних условиях17:16
- Эксперты рассказали всю правду о твороге в Украине13:35
- Приметы на 7 февраля в Григорьев день: держите язык за зубами13:00
- Что будет, если не носить шапку зимой12:00
- Толкование примет: почему нежелательно спать напротив зеркала08:45
- Самые эффектные женщины по знаку Зодиака07:47
- Неделя не сахар: астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам22:35
- Как восстановить волосы после холодов22:10
- Толкование примет: почему беременным нельзя стричься20:37
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- «Бумеранг прилетел»: соцсети сообщили о возможной ликвидации экс-министра «МВД ДНР» Дикого
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация
- «Гумконвой для «ЛДНР?»: соцсети показали поезд с военной техникой РФ, направляющийся в Украину