Во Франции зарегистрировали "джедайский" вид спорта (ВИДЕО)

20.02.2019 10:10

Французская федерация фехтования объявила, что поединки на световых мечах из Звездных войн отныне являются официальным видом спорта, сообщает ICTV.

Сообщается, что для соревнований световые мечи будут изготавливаться из поликарбоната со светодиодной подсветкой — красной, зеленой или фиолетовой.

Федерация фехтования надеется, что благодаря нововведению больше людей станут интересоваться фехтованием.

Также федерация собирается ввести в фехтовальных клубах специальные должности инструкторов, которые будут учить искусству владения мечами. А еще ввести свод правил световых фехтовальщиков.