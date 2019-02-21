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На матч "Айнтрахт" – "Шахтер" проданы все билеты
21.02.2019 12:50
На ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Айнтрахт" – "Шахтер" все билеты проданы, сообщает footboom.com.
Стадион "Коммерцбанк-Арена" во Франкфурте вмещает 51500 болельщиков. "Оранжево-черных" в гостевом секторе поддержат 800 болельщиков.
Матч "Айнтрахт" – "Шахтер" состоится сегодня. Начало – 19.55. Прямая трансляция - на канале "Футбол 1".
Накануне "Шахтер" провел на стадионе предматчевую тренировку, которая состоялась сразу после регламентной пресс-конференции наставника "горняков" Паулу Фонсеки и полузащитника команды Виктора Коваленко.
Теги: Донбасс, билет, Лига Европы, ФК "Шахтёр"
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