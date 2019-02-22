"Шахтер" вылетел из Лиги Европы, "Динамо" продолжает борьбу

22.02.2019 09:51

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" уступил "Айнтрахту" со счетом 1:4, сообщает "Футбол 24".

"Горняки" пропустили дважды в середине первого тайма. Во второй половине игры дончане отыграли один гол, но хозяева забили еще 2 мяча и прошли в 1/8 финала. Наставник Шахтера Паулу Фонсека назвал поражение своих подопечных заслуженным.

В Киеве "Динамо" с минимальным счетом победило "Олимпиакос". Единственный забитый мяч в активе Франа Соля – этот гол стал дебютным для испанца за киевскую команду. Эта победа позволила команде Александра Хацкевича выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

Таким образом киевляне остались единственным представителем Украины в еврокубках.