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Шевченко принял решение по Ракицкому
25.02.2019 11:15
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что огласит решение по вызову Ярослава Ракицкого в национальную команду в марте 2019 года, сообщает Обозреватель.
"Все, что касается комментариев по игрокам, я их дам в конце февраля или в начале марта. Сегодня я смотрю, просматриваю. По любому игроку сделаю заявление. Я для себя уже решение принял. Но чтобы не повторяться по 10 раз, я оглашу его в марте", – сказал Шевченко в интервью программы "Профутбол".
Напомним, что после трансфера Ракицкого в российский "Зенит", на сайте Федерации футбола Украины фамилия защитника пропала из состава сборной страны.
Теги: Донбасс, Андрей Шевченко, Ярослав Ракицкий, Сборная Украины
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