Последние новости раздела
- Началась продажа билетов на бой Ломаченко – Кролла10:45
- «Шахтер» начал вторую половину чемпионата Украины с победы08:30
- Шевченко принял решение по Ракицкому11:15
- "Шахтер" вылетел из Лиги Европы, "Динамо" продолжает борьбу09:51
- На матч "Айнтрахт" – "Шахтер" проданы все билеты12:50
- Телеканал Ахметова потерял права на трансляцию матчей АПЛ08:55
- Во Франции зарегистрировали "джедайский" вид спорта (ВИДЕО)10:10
- ФФУ запускает кулинарное шоу «Футбольная кухня» (ВИДЕО)10:40
- «Донбасс» забил 12 шайб аутсайдеру УХЛ09:20
- Динамо и Шахтер сыграли вничью в Лиге Европы08:55
Началась продажа билетов на бой Ломаченко – Кролла
27.02.2019 10:45
Стартовала продажа билетов на титульный боксерский поединок между украинцем Василием Ломаченко и британцем Энтони Кроллой, сообщает XSPORT.ua.
Самый дешевый билет на бой, который состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе, стоит 1400 гривен.
Ценовые категории билетов (включительно с налогами):
51,75 доллара (около 1400 гривен)
77,65 доллара (около 2100 гривен)
103,50 доллара (около 2800 гривен)
207 доллара (около 5600 гривен)
310,50 доллара (около 8400 гривен)
Вместительность арены Staples Center в Лос-Анджелесе составляет 21 тысячу зрителей.
Теги: стоимость, билет, бой, Василий Ломаченко
Читайте также:
- На празднование дня рождения Януковича потратили 2,5 миллиона
- Билет на Евро-2009 - за 5 гривен
- Янукович: Чем закончатся переговоры с Россией, пока сказать сложно
- Газовый узел разрублен
- Донецкие железнодорожники включили в стоимость билета... чай
- Александр Емельяненко пообещал перестрелять всех своих обидчиков
- В Докучаевске «люди из РФ» снимают наблюдателей СММ ОБСЕ на камеру для фейковых «новостей»15:52
- Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на Луганщине15:37
- Из ОРДО депортировали священника ПЦУ13:30
- Боевиков «ДНР» уличили в перемещении гаубиц «Гвоздика»13:00
- Блокпосты «ДНР»: в Горловке очереди в 4 ряда, на Каргиле мало льготы12:15
- Боевики «ЛНР» захватили в плен украинского военного12:00
- «Они все идут и идут»: опубликовано фото огромной очереди на линии разграничения на Донбассе11:14
- Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ООС - на Донбассе ранены украинские бойцы11:00
- Народ готов к бунту. Жителей "ЛНР" обокрали на 3 млрд рублей 09:30
- "Азов" напугал боевиков "ДНР" на Донбассе: сепаратисты предрекают мрачный для себя сценарий на фронте08:15
- Шесть признаков того, что печень нуждается в лечении16:10
- В Докучаевске «люди из РФ» снимают наблюдателей СММ ОБСЕ на камеру для фейковых «новостей»15:52
- Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на Луганщине15:37
- За "Евровидение" взялся Кабмин15:30
- Доллар падает не просто так: эксперт назвал две причины15:16
- В Узбекистане произошел взрыв в больнице: пострадали 18 детей и 4 учителя15:00
- KAZKA отказалась ехать на "Евровидение - 2019" от Украины 14:47
- Приметы на 27 февраля: что нельзя делать в день Кирилла14:30
- В «Дизель Шоу» появилась новая актриса14:15
- Медики рассказали о снижающейся эффективности антибиотиков14:01
- Шесть признаков того, что печень нуждается в лечении16:10
- Приметы на 27 февраля: что нельзя делать в день Кирилла14:30
- Медики рассказали о снижающейся эффективности антибиотиков14:01
- Хронический насморк: как его лечить10:15
- Ученые рассказали, как хозяева влияют на личность питомца 10:00
- 7 шагов, чтобы привлечь свою любовь с помощью Закона привлечения09:45
- Предложен новый метод избавления от алкоголизма09:00
- В марте переведем часы. К недосыпанию есть смысл подготовиться заранее08:44
- Как аферисты зарабатывают на украинских заробитчанах19:53
- Восемь видов обуви, которая убивает ноги19:18
- Боевики готовы полностью закрыть выезд в Украину из "Л/ДНР": у оккупантов на Донбассе критическая проблема
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс
- "Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"
- "Крупная шишка" в "ДНР" устроил смертельное ДТП под Донецком - вину повесили на искалеченную жертву
- Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»
- Пушилин продолжает «убивать» экономику оккупированных территорий. Опубликованы новые факты
- "Это настоящее истребление, год в таком темпе - минус 1500 бойцов", – в "ДНР" потрясены тяжелыми потерями
- MARUV не поедет. В НТКУ назвали имя представителя Украины на «Евровидении -2019»
- "Убитые" окраины Донецка: новые кадры из "ДНР", которые никогда не покажут пропагандисты Путина
- Восемь видов обуви, которая убивает ноги