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Бой Усика с Поветкиным оказался под угрозой срыва
Бой украинского боксера Александра Усика с россиянином Александром Поветкиным, который был запланирован на 18 мая, оказался под угрозой срыва. Об этом заявил сопромоутер Усика Эдди Хирн.
Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.
Команда российского боксера хочет провести промежуточный бой перед встречей с украинцем, тогда как команда Усика настроена провести бой 18 мая.
Хирн, ранее заявлявший, что «почти договорился» с командой Поветкина о бое, отметил, что в мае украинец и россиянин могут выступить на одном вечере бокса, но не друг против друга.
«Поветкин, возможно, будет драться с Майклом Хантером, поскольку хочет промежуточный поединок перед Усиком», — рассказал сопромоутер Усика.
Хирн добавил, что соперником украинца может стать камерунский спортсмен Карлос Такама.
Отметим, что Усик планирует провести первый в карьере бой в супертяжелом весе.
Теги: Донбасс, бой, угроза
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