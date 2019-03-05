Шевченко "поставил крест" на Ракицком

05.03.2019 09:20

Тренерский штаб сборной Украины объявил список футболистов, которые будут готовиться к матчам квалификации к чемпионату Европы-2020 против Португалии и Люксембурга, сообщает football.ua.

На первые две игры сборной Украины в отборочном цикле Шевченко вызвал 26 футболистов.

Вратари: Пятов (Шахтер), Бойко (Динамо), Лунин (Леганес).

Защитники: Бурда, Шабанов, Миколенко (все — Динамо), Кривцов, Матвиенко, Бутко (все — Шахтер), Караваев (Заря), Соболь (Яблонец).

Полузащитники: Болбат, Степаненко, Коваленко, Марлос (все — Шахтер), Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Буяльский, Цыганков (все — Динамо), Коноплянка (Шальке), Малиновский (Генк), Безус (Гент), Зинченко (Манчестер Сити).

Нападающие: Яремчук (Гент), Кравец (Кайсериспор)

Резервисты: Пластун (Гент), Петряк (Ференцварош), Зозуля (Альбасете).

Отметим, что в расположение сборной не вызван Ярослав Ракицкий, который зимой перебрался в Зенит. Зато, в резервном списке оказался Роман Зозуля, который в мае 2017 года попросил на время не вызывать его в национальную команду. Также в сборную вернулись Роман Безус и Артем Шабанов.

Украина сыграет выездной матч с Португалией 22-го марта, а игра против Люксембурга состоится 25-го марта.