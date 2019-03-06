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У донецкого "Шахтера" появился "клон" в Казахстане
06.03.2019 10:45
"Шахтер" из Караганды, который выступает в чемпионате Казахстана, представил новую игровую форму, сообщает XSPORT.ua.
Следует отметить, что и домашний и выездной комплекты полностью копируют экипировку украинского "Шахтера". Кроме того, техническим спонсором обоих клубов является компания Nike.
Теги: Донбасс, форма, копия, Караганда, ФК "Шахтёр"
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