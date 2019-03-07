Промоутеры Поветкина приняли решение по бою с Усиком

07.03.2019 12:30

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) не будет драться с россиянином Александром Поветкином (34-2, 24 КО) в Чикаго 18 мая, сообщает Обозреватель.

В этот день во время боксерского шоу в США у обоих боксеров могут состояться поединки, но они официально не будут биться друг с другом.

Главная причина отмены боя — желание российской промоутерской компании World of Boxing, представляющей Поветкина, провести промежуточный бой перед поединком с украинцем.

Уточняется, что встреча Усик — Поветкин может пройти позже и лишь в том случае, если оба боксера победят 18 мая в Чикаго.