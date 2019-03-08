"Динамо" разгромно проиграло "Челси" в Лондоне (ВИДЕО)

08.03.2019 09:40

Киевское "Динамо" безвольно уступило "Челси" в первом матче 1/8 Лиги Европы, сообщает UA-Футбол.

"Синие" играли против украинской команды не основным составом, но все равно доминировали на поле почти весь матч. Всего в ворота Бойко влетело три гола. За "Челси" отметились Педро, Виллиан и Хадсон-Одои. "Динамо" создало крайне мало моментов и по игре уступило более сильному сопернику. Как сказал после матча Александр Хацкевич, отыграть три мяча будет тяжело.