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Расписание и трансляции первых матчей полуфинала плей-офф Украинской хоккейной лиги
В понедельник, вторник 11 и 12 марта в чемпионате Украины по хоккею - "Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч" стартуют полуфинальные серии плей-офф, которые продлятся до четырех побед одной из команд.
За места в финале сразятся "Кременчук" и "Днепр", а также действующий чемпион страны и победитель регулярного чемпионата "Донбасс" и "Белый Барс".
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
11 и 13 марта
18:30 "Кременчук" – "Днепр", прямая трансляция – телеканал XSPORT.
Полуфинальную серию плей-офф откроют действующий вице-чемпион Украины "Кременчук" и дебютант чемпионата херсонский "Днепр". Кременчужане, которые заняли второе место по итогам регулярного чемпионата, получили право начинать полуфинал на домашнем льду.
В отличии от "горожан", которые получили недельную фору, "Днепр" готовился в матчам 1/2 финала после матчей с "Ледяными Волками". Четвертьфинальные матчи подопечные Дмитрия Пидгурского провели неплохо, забросив в ворота киевлян суммарно 12 шайб и выиграв оба поединка серии.
Если говорить об очных встречах этих команд, то из 8 поединков 6 остались за командой из Кременчуга, два из которых команда Александра Савицкого выиграла в овертайме. Те два поединка, которые остались на счету у "Днепра", также завершались либо в дополнительное время, либо в серии послематчевых бросков.
Всего в 8 матчах "горожане" нанесли 282 броска по воротам херсонцев, из которых реализовали 21 момент. Большинство заброшенный шайб – 8 – пришлось на первые периоды встреч. Во вторых периодах кременчужане забросили 4 шайбы, а в третьих – 7. В овертаймах из 12 бросков команда из Кременчуга только один раз смогла поразить ворота противника.
"Днепр" в 8 очных встречах с "Кременчуком" создал 239 моментов, из которых только 17 стали голевыми. Самыми результативными для херсонцев были второй и третий периоды, в которых они забросили по 6 шайб.
В первом же отрезке встреч дебютанты чемпионата забросили 3 гола. В дополнительном времени херсонцы перебросали своих оппонентов, нанеся 14 бросков в створ ворот, однако реализовать они также смогли только один момент.
Стоит отметить, что в этой паре встретятся лучшие нападение и защита текущего розыгрыша чемпионата – кременчужане реализовывали каждый седьмой голевой момент, забросив в общей сложности 205 шайб, а херсонцы нейтрализовывали 93.8% атак противника и пропустили всего 70 голов.
Лучшим бомбардиром "Кременчука" в матчах против херсонского клуба стал Иван Савченко, который в 8 матчах набрал 9 (2+7) очков. Наибольшее количество шайб в ворота "Днепра" – 4 – отправил партнёр Ивана по звену – Тимур Гриценко.
У "Днепра" чаще всего в воротах "горожан" отмечался Николай Коляда, который заработал 9 (3+6) баллов. На втором месте разместился Алексей Янишевский, который в 6 матчах записал себе в актив 6 (3+3) очка. Стоит отметить, что Алексей, после длительной паузы из-за травмы, вернулся на лёд только на старте четвертьфинальной серии.
12 и 14 марта
18:30 "Донбасс" – "Белый Барс", прямая трансляция – телеканал XSPORT
Вторую полуфинальную пару составляют действующий чемпион Украины "Донбасс" и белоцерковский "Белый Барс". Команды завершили регулярный чемпионат на первом и четвёртом месте соответственно. В связи с эти дончане получили право начинать серию на домашней арене в Дружковке.
"Донбасс", как и "Кременчук", пропустил стадию четвертьфинала и получил неделю для плодотворной подготовки к решающим матчам сезона. В свою очередь, "Белый Барс" готовился к полуфиналу на практике, выиграв два матча против харьковского МХК "Динамо".
Все 8 очных встреч команд остались за донецким клубом с общим счётом 45:9. Только один раз у "Белого Барса" получилось отнять очки у действующего чемпиона Украины, переведя встречу в дополнительное время.
В большинстве из 28 попыток дончане реализовали 10 моментов, а также смогли дважды отличиться, имея на одного игрока меньше. Белоцерковцы имели гораздо больше попыток реализовать большинство, однако из 45 удалений противника, подопечные Константина Буценко реализовали только 6.
Самыми результативными для дончан стали заключительные отрезки встреч – всего за третьи периоды в ворота "Белого Барса" донецкая команда отправила 17 шайб. В первых и вторых двадцатиминутках игроки "Донбасса" отличались по 12 и 15 раз соответственно.
Для команды Константина Буценко самыми удачными можно назвать вторые периоды матчей, в которых они по 5 раз отличились в воротах "Донбасса". В первых двадцатиминутках "барсы" трижды поразили ворота противника, а за последние последние 20 минут забрасывали только 1 раз.
Лучшим бомбардиром "Донбасса" в матчах против белоцерковского клуба стал Александр Костиков, который в 7 матчах набрал 13 (8+5) очков. Столько же баллов набрал и капитан команды Виктор Захаров, а лучший форвард команды Виталий Лялька в матчах против "Белого Барса" заработал 10 (4+6) очков.
У "Белого Барса" чаще всего отличался защитник Сергей Логач, который набрал 4 (2+2) очка в 8 матчах. По три балла себе в актив записали Денис Бородай, Павел Таран и Никита Лесников.
Источник : https://strana.ua
Теги: Донбасс, хоккей, расписание, трансляция, полуфинал
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