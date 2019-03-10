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Украинцы в НБА: Лень набрал 15 очков в неудачном матче Атланты

10.03.2019 12:40
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Украинцы в НБА: Лень набрал 15 очков в неудачном матче Атланты

Украинец провел очередной матч регулярного чемпионата НБА.

В матче регулярного чемпионата НБА Атланта дома проиграла Бруклину (112:114). В поединке принял участие украинец Алексей Лень, которому удалось заработать 15 очков за игру.

За 29 минут и 25 секунд игрового времени центровой успел совершить 4 подбора. Лень попал 7 из 14-ми бросков с игры. Также украинец реализовал 1 из 7 трехочоквых бросков.

Коэффициент полезности украинца на паркете составил -7.

В свою очередь Детройт, команда украинца Святослава Михайлюка, свой ближайший матч проведет 10 марта в 18:00 по киевскому времени.

Источник : https://korrespondent.net 



Теги: Донбасс, Атланта, очки, матч
 
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