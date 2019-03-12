«Шахтер» начал продажу билетов на кубковый матч с «Динамо»

12.03.2019 11:15

Шахтер на своем официальном сайте начал реализацию билетов на четвертьфинальный поединок Кубка Украины с Динамо, сообщает UA-Футбол.

Интересно, что на сайте горняков дата матча назначена на 7 апреля. Тут стоит отметить, что на данный момент базовой датой матчей 1/4 финала Кубка является 3 апреля. При этом не так давно СМИ сообщали о переносе матчей на 7 апреля из-за выборов президента Украины, однако никаких официальных подтверждений переноса матчей Кубка (как и поединков двух туров УПЛ) от Премьер-Лиги еще не поступало.