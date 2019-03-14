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Главный тренер "Челси" раскритиковал качество газона на НСК "Олимпийский"
14.03.2019 14:00
Накануне ответного поединка стадии 1/8 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Челси", в Киеве прошла традиционная пресс-конференция, сообщает LB.ua.
В частности, главный тренер лондонского клуба посетовал на отвратительное состояние газона на НСК "Олимпийский".
"Состояние газона – это катастрофа, поле в очень опасном состоянии, но у нас нет выбора, и нам придется играть на нем. Не понимаю, почему УЕФА не обращает внимание на такой момент. Возможно, это связано с тем, что недавно закончилась зима", - цитирует Маурицио Сарри официальный сайт "Челси".
Матч "Динамо" – "Челси" по телевидению покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции сегодня в 19:45, сама игра начнется в 19:55.
Теги: поле, критика, ФК "Динамо" Киев, НСК "Олимпийский", ФК "Челси" (Лондон)
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