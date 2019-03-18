Жуниор Мораес получил украинское гражданство

18.03.2019 14:10

Бразильский нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес стал гражданином Украины, сообщает пресс-служба «горняков», передает XSPORT.ua.

По информации источника, соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко.

Мораес перебрался в Украину в 2012-м году, ранее он выступал за донецкий «Металлург» и киевское «Динамо».