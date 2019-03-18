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Жуниор Мораес получил украинское гражданство
18.03.2019 14:10
Бразильский нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес стал гражданином Украины, сообщает пресс-служба «горняков», передает XSPORT.ua.
По информации источника, соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко.
Мораес перебрался в Украину в 2012-м году, ранее он выступал за донецкий «Металлург» и киевское «Динамо».
Теги: Донбасс, форвард, гражданство, ФК "Шахтёр"
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