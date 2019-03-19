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Владимиру Кличко предложили $80 млн за возвращение на ринг
19.03.2019 08:45
Стриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт на три боя, по условиям которого гарантированный гонорар украинского боксера составит 80 миллионов долларов (более 2 миллиардов гривен), сообщает sportarena.com.
Контракт предусматривает первый бой против боксера, который входит в топ-10 мировых рейтингов, в Германии. Дальше два боя на стадионе Уэмбли против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.
Первый поединок из трех также может состояться на Уэмбли, если соперником украинца будет британец. По-видимому, речь идет о Диллиане Уайте.
Согласно условиям контракта, Владимир также будет иметь процент с продажи телеправ и билетов.
Теги: бокс, Владимир Кличко, контракт
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