Владимиру Кличко предложили $80 млн за возвращение на ринг

19.03.2019 08:45

Стриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт на три боя, по условиям которого гарантированный гонорар украинского боксера составит 80 миллионов долларов (более 2 миллиардов гривен), сообщает sportarena.com.

Контракт предусматривает первый бой против боксера, который входит в топ-10 мировых рейтингов, в Германии. Дальше два боя на стадионе Уэмбли против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Первый поединок из трех также может состояться на Уэмбли, если соперником украинца будет британец. По-видимому, речь идет о Диллиане Уайте.

Согласно условиям контракта, Владимир также будет иметь процент с продажи телеправ и билетов.