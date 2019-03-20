WBA обязала Усика драться с Лебедевым

20.03.2019 09:15

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) провести обязательную защиту чемпионского пояса в поединке с россиянином Денисом Лебедевым (32-2, 23 КО), сообщает sportarena.com.

Промоутерские торги по этому бою назначены на 28 марта. Минимальная сумма предложения составит 400 тысяч долларов: 75% достанутся украинцу, а 25% — россиянину. Если Усик откажется от боя, то титул будет вакантным.

Украинец свой следующий поединок почти наверняка проведет в супертяжелом весе 18-го мая. Его соперник все еще остается неизвестным. Среди потенциальных оппонентов Усика называются Александр Поветкин и Карлос Такам.