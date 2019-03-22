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Стал известен первый соперник Усика в супертяжелом весе
22.03.2019 09:35
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик, скорее всего, в следующем бою встретится с Карлосом Такамом, сообщает Sport.ua.
Как утверждает журналист Майк Коппинджер, команды обоих боксеров уже договорились о бое. Поединок состоится 18 мая в Чикаго и будет транслироваться стриминговой команией DAZN.
Это будет первый бой Усика в супертяжелой весовой категории. Ранее наиболее вероятным оппонентом для первого боя украинца в хэвивейте считался Александр Поветкин, но стороны не смогли договориться об организации поединка.
Теги: бокс, поединок, Александр Усик
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