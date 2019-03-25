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Люксембург – Украина: анонс и прогноз на матч

25.03.2019 15:30
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Люксембург – Украина: анонс и прогноз на матч

Сегодня сборная Украины после нулевой ничьи на поле действующего чемпиона Европы Португалии сыграет второй матч в отборе на Евро-2020, сообщает iSport.ua.
В 21:45 на стадионе Жози Бартель наша первая команда сразится со сборной Люксембурга, которая неожиданно вышла в лидеры группы после стартового тура. Прямую телетрансляцию игры проведут ТРК Украина и Футбол 1.
Сборная Украины пересекалась со сборной Люксембурга трижды в своей истории. И все три раза украинские футболисты обыгрывали соперника со счетом 3:0. В 2006-м году был товарищеский матч, а в 2014-м и 2015-м годах – квалификационные поединки к чемпионату Европы 2016.
Букмекерские конторы и в этот раз считают сборную Украины безоговорочным фаворитом предстоящего матча. На победу команды Андрея Шевченко дается коэффициент 1,40, тогда как на выигрыш сборной Люксембурга - 9,90. На ничью показатель - 4,50.



Теги: Люксембург, Чемпионат Европы, прогноз, букмекер, Сборная Украины
 
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