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Украина со скрипом одолела Люксембург (ВИДЕО)
26.03.2019 08:20
Сборная Украины одержала тяжелую победу во втором выездном матче отбора на Евро-2020 против Люксембурга, сообщаепт XSPORT.ua.
Хозяева открыли счет благодаря голу Тюрпеля, но Цыганков еще в первом тайме сравнял счет, забив первый мяч за национальную команду.
Во втором тайме нашей команде дважды повезло. Тилль не смог попасть в ворота, а удар Янга парировал Пятов. Мог выводить Украину вперед Бурда, но его удар оказался неточным.
Дожать Украине соперника удалось благодаря автоголу Родригеса на третьей добавленной минуте к матчу после подачи со штрафного.
Теги: футбол, Люксембург, Чемпионат Европы, Сборная Украины
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