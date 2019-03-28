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УЕФА открыл "дело Мораеса"

28.03.2019 11:30
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УЕФА открыл "дело Мораеса"

УЕФА открыл против Украины дисциплинарное дело в связи с обращениями федераций футбола Португалии и Люксембурга из-за якобы незаконной натурализации нападающего Жуниора Мораеса, сообщает Апостроф.
Протест был подан в контрольный, этический и дисциплинарный комитеты УЕФА. Данный вопрос будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний, дата которого пока неизвестна. Дело заведено в соответствии со статьей 55 "Дисциплинарного регламента УЕФА".



Теги: УЕФА, Сборная Украины, дело
 
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