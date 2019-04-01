Последние новости раздела
- Порошенко перепутал Гвоздика с Усиком11:35
- UEFA наказал «Шахтер» за расизм10:40
- УЕФА открыл "дело Мораеса"11:30
- Усик отказался защищать титул чемпиона WBA в бою с Лебедевым08:40
- Португалия и Люксембург требуют наказать Украину за Мораеса08:34
- Украина со скрипом одолела Люксембург (ВИДЕО)08:20
- Люксембург – Украина: анонс и прогноз на матч15:30
- В Амстердаме представили талисман Евро-2020 (ВИДЕО)10:40
- Стал известен первый соперник Усика в супертяжелом весе09:35
- Испанский генетик предложил клонировать Месси10:00
Порошенко перепутал Гвоздика с Усиком
01.04.2019 11:35
Сразу после голосования на президентских выборах Петр Порошенко рассказал, что поздравил Александра Усика с победой в поединке против Нгумбу, сообщает iSport.ua.
"Сегодня происходят только позитивные вещи. Утром у меня была возможность поздравить по телефону Александра Усика с блестящей победой в Филадельфии", - сказал Порошенко.
Однако, в Филадельфии дрался не Усик а Гвоздик, который техническим нокаутом победил француза Нгумбу в 5 раунде.
Теги: Петр Порошенко, Александр Гвоздик, Александр Усик
Читайте также:
- Олигархи не пройдут? Кличко вместо себя выдвигает Порошенко
- Обзор дня: кого выбрать в президенты из широкого ассортимента кандидатов (ВИДЕО)
- Депутаты ввязались в газовую битву
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- Власть в столице Исландии "захватил" комик
- Александра Павленко: "Сильная Украина" будет жестко противостоять использованию админресурса во время местных выборов
- У Денисовой рассказали о проблемах на КПВВ «Золотое»20:30
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин пообещал денежную помощь ветеранам ВОВ к 9 мая18:30
- В ОРДО разочарованы результатами первого тура выборов президента Украины13:30
- Боевики "Л/ДНР" сотрясают Донбасс единичными обстрелами, утроив ВСУ адские сутки накануне выборов11:10
- Ситуация на блокпостах Украны: на «Гнутово» маленькая очередь10:49
- Прифронтовое Золотое на Луганщине подверглось артиллерийскому обстрелу 22:02
- Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России21:04
- Боевики «ДНР» устраивают боевые позиции на кладбище в Петровском районе Донецка20:02
- Возмущения в Славянске: Члены комиссии сбросились деньгами, чтобы провести голосование на дому19:07
- Бойцы ВСУ отбили две атаки ДРГ «ДНР»: озвучены подробности боев19:01
- В Киеве «утонул» в яме микроавтобус Volkswagen20:45
- У Денисовой рассказали о проблемах на КПВВ «Золотое»20:30
- Пожилая британка рассказала о своих сверхспособностях20:15
- Известный астролог назвал имя следующего Президента: «Фальсификаторы не смогут!»20:00
- Суспильне пригласило Порошенко и Зеленского на дебаты19:40
- Отсутствие наблюдателей РФ на выборах в Украине не повлияло на их легитимность, – ОБСЕ19:20
- Масштабный пожар в Николаеве: горит река19:00
- В штабе Зеленского призывают украинцев начинать готовиться ко второму туру выборов18:45
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин пообещал денежную помощь ветеранам ВОВ к 9 мая18:30
- Bloomberg назвал самую прибыльную компанию в мире18:15
- Как отличить симптомы ОРВИ от аллергии18:00
- Медики предупредили о вреде красителя в зубных пастах16:02
- Названы напитки, которые мешают похудеть14:51
- Жена по гороскопу: как разные знаки Зодиака ведут себя в браке12:45
- Ученые назвали худшую позу для сна09:33
- Новый собачий грипп может быть смертельно опасен для людей09:26
- Приметы и суеверия: почему нельзя давать соль соседям09:00
- Российский журналист рассказал, пойдет ли Путин в наступление после выборов в Украине20:30
- Сироп из одуванчика помогает при болезнях печени, почек и желудка: рецепт19:35
- Коррупция, олигархи и никаких шуток: что западные медиа пишут о выборах в Украине18:00
- «От этого будет зависеть результат второго тура»: Порошенко обратился к Зеленскому с важнейшим призывом
- Украинских водителей ждет серьезное нововведение: это должен знать каждый
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО
- В Донецке арестованы главари НВФ, которые курировали перевозки через линию разграничения
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП
- Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими"
- Митинг в Донецке к выборам отменен в последний момент - причины громкого решения Пушилина взорвали соцсети
- Наемники РФ и боевики "Л/ДНР" понесли потери, пытаясь отомстить ВСУ за продвижение у Горловки
- Бригада "ЛНР" обрушила огонь на мост под Золотым, по которому ездят гражданские - кадры последствий атаки
- Рейтинг самых недоступных женщин по знаку Зодиака