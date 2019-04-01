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Порошенко перепутал Гвоздика с Усиком

01.04.2019 11:35
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Порошенко перепутал Гвоздика с Усиком

Сразу после голосования на президентских выборах Петр Порошенко рассказал, что поздравил Александра Усика с победой в поединке против Нгумбу, сообщает iSport.ua.
"Сегодня происходят только позитивные вещи. Утром у меня была возможность поздравить по телефону Александра Усика с блестящей победой в Филадельфии", - сказал Порошенко.
Однако, в Филадельфии дрался не Усик а Гвоздик, который техническим нокаутом победил француза Нгумбу в 5 раунде.



Теги: Петр Порошенко, Александр Гвоздик, Александр Усик
 
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