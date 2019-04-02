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УЕФА наказал второй украинский клуб

02.04.2019 08:40
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УЕФА наказал второй украинский клуб

Поведение болельщиков Динамо в домашнем матче 1/16 Лиги Европы против Олимпиакоса привело к санкциям Европейского футбольного союза, сообщает football.ua.
Наблюдатели УЕФА во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы Динамо — Олимпиакос зафиксировали следующие нарушения: бросание болельщиками различных предметов, использование пиротехники, выбегание болельщиков на поле и препятствие перемещению по проходам на трибунах.
В качестве наказания в следующем домашнем матче под эгидой УЕФА, который Динамо проведет на НСК Олимпийский, будут закрыты для болельщиков сектора с 41-го по 62-й.
Кроме этого, Европейский футбольный союз обязал киевлян разместить на стадионе баннер #EqualGame с логотипом УЕФА.
Напомним, что ранее за некорректное поведение болельщиков был наказан донецкий Шахтер.



Теги: УЕФА, наказание, ФК "Динамо" Киев
 
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