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Виталий Кличко намерен намотать 5000 км на велосипеде

03.04.2019 12:00
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Виталий Кличко намерен намотать 5000 км на велосипеде

Мэр Киева Виталий Кличко хочет проехать в этом году на велосипеде 5 тысяч километров. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, сообщает Euro.com.ua.
"Весна началась настоящая, хорошая погода. Начался велосезон. Думаю, 5 тысяч километров в этом году на велосипеде у меня будут", – сказал Кличко.



Теги: Виталий Кличко, велосипед, сезон
 
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