Украинский сноубордист выиграл "золото" юниорского чемпионата мира

04.04.2019 11:15

Украинский сноубордист Михаил Харук выиграл Чемпионат мира среди юниоров на соревнованиях, проходивших в словенском Рогле, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

19-летний Харук занял первое место в параллельном слаломе, победив с результатом в 360 баллов. Серебро выиграл Михаэль Назваски из Канады, у которого 288 очков. Бронзу получил канадец Дженни Беган с 216 очками.