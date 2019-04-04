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Украинский сноубордист выиграл "золото" юниорского чемпионата мира

04.04.2019 11:15
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Украинский сноубордист выиграл "золото" юниорского чемпионата мира

Украинский сноубордист Михаил Харук выиграл Чемпионат мира среди юниоров на соревнованиях, проходивших в словенском Рогле, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
19-летний Харук занял первое место в параллельном слаломе, победив с результатом в 360 баллов. Серебро выиграл Михаэль Назваски из Канады, у которого 288 очков. Бронзу получил канадец Дженни Беган с 216 очками.



Теги: Украина, Чемпионат мира, сноубординг, юниор
 
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