"Шахтер" представил свой клубный самолет (ВИДЕО)

10.04.2019 09:55

ФК "Шахтер" презентовал свой самолет в фирменной ливрее в цветах команды, сообщает UA-Футбол.

Ливрея создана в рамках сотрудничества клуба с авиакомпанией SkyUP, контракт с которой "горняки" подписали летом 2018 года.

Напомним, что контракт между сторонами рассчитан на 2 года. Именно на этом лайнере команда будет проводить все перелеты.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека так прокомментировал новое транспортное средство "горняков": "Я знаю, что это первый самолет, который полностью раскрашен в цвета футбольного клуба. Да, в Европе есть авиалайнеры с логотипами, но они не целиком в цветовой гамме, и это заставляет нас гордиться. Мы можем летать на нашем собственном самолете, а для нас это нечто большее, чем просто вид транспорта. В течение многих часов в воздухе это – наш дом. Фантастическая работа, мои поздравления! Надеюсь, и мы, и SkyUp продолжим побеждать".