Последние новости раздела
- Ломаченко получил титул суперчемпиона WBO12:45
- "Шахтер" представил свой клубный самолет (ВИДЕО)09:55
- Суперкомпьютер назвал победителя Лиги Чемпионов13:15
- Румынский арбитр сделал предложение коллеге прямо на футбольгом поле (ВИДЕО)09:40
- "Шахтер" узнал соперника по 1/2 финала Кубка Украины14:50
- "Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из четвертьфинала Кубка Украины (ВИДЕО)08:40
- Стали известны подробности травмы соперника Гвоздика10:00
- Украинский сноубордист выиграл "золото" юниорского чемпионата мира11:15
- Виталий Кличко намерен намотать 5000 км на велосипеде12:00
- УЕФА наказал второй украинский клуб08:40
Ломаченко получил титул суперчемпиона WBO
11.04.2019 12:45
Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) получил от Всемирной боксерской организации (WBO) пояс суперчемпиона, сообщает XSPORT.ua.
Примечательно, что титул суперчемпиона дает Ломаченко право претендовать на пояс WBO в любой весовой категории. Также обладатель такого трофея может получить незамедлительный реванш, если он проиграет в бою за чемпионский пояс.
Напомним, что следующий бой украинец проведет против британского претендента Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО). Поединок состоится 12 апреля на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, США.
Теги: WBO, титул, Василий Ломаченко
Читайте также:
- Донбасс продолжают минировать18:15
- Будет ли объявлено «пасхальное перемирие» на Донбассе?14:30
- В ОРДЛО прибыли 14 грузовиков гумпомощи от Красного Креста13:15
- Экс-главарь «ДНР» выступил в поддержку Зеленского (ВИДЕО)10:45
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали10:00
- Трехсторонняя контактная группа заявила о необходимости пасхального перемирия на Донбассе09:14
- КПВВ «Марьинка» возобновил работу после обстрела08:45
- Медведчук: Вывести меня из переговорного процесса априори невозможно08:15
- Порошенко рассказал, что будет делать с Донбассом и Крымом в случае переизбрания08:00
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса07:31
- Скандал со «смертью Зеленского»: появились первые объяснения18:56
- Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле18:37
- Донбасс продолжают минировать18:15
- Украинцы начали скупать доллары перед выборами: когда ждать ослабления нацвалюты18:00
- Дуэт ANNA MARIA представил украинскую версию песни для Евровидения (ВИДЕО)17:45
- Невероятное видео: кто-то гуляет по облакам?17:30
- Липовые платежки за коммуналку наводнили украину: «считают лишнее», детали17:17
- Турчинов озвучил ближайшие планы России17:02
- Американец рассказал о встрече с тремя пришельцами16:48
- Водитель маршрутки избил пассажира, допустившего ошибку. ВИДЕО16:31
- Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле18:37
- Приметы на 11 апреля: что категорически нельзя делать в день святого Марка15:16
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание18:38
- Стало известно, какие болезни может вызвать пыль15:25
- Супрун назвала самый вредный и полезный напиток12:46
- Названы причины раннего появления седых волос09:47
- 4 фактора везения08:45
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных
- Россия закрывает Крымский мост
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- «Мы все украинцы»: Зеленский поразил заявлением о «ЛДНР», «ждем и любим»
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали