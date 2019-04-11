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Ломаченко получил титул суперчемпиона WBO

11.04.2019 12:45
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Ломаченко получил титул суперчемпиона WBO

Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) получил от Всемирной боксерской организации (WBO) пояс суперчемпиона, сообщает  XSPORT.ua.
Примечательно, что титул суперчемпиона дает Ломаченко право претендовать на пояс WBO в любой весовой категории. Также обладатель такого трофея может получить незамедлительный реванш, если он проиграет в бою за чемпионский пояс.
Напомним, что следующий бой украинец проведет против британского претендента Энтони Кроллы (34-6-3, 13 КО). Поединок состоится 12 апреля на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, США.



Теги: WBO, титул, Василий Ломаченко
 
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