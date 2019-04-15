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У Ломаченко диагностировали вывих руки

15.04.2019 10:30
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У Ломаченко диагностировали вывих руки

У чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO украинца Василия Ломаченко нет перелома руки после боя против британца Энтони Кроллы. Об этом рассказал менеджер украинского боксера Эгис Климас, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"Его кость всего лишь вывихнута, операция не потребуется. Ему просто вставили кость на место", - сказал Климас.
По его словам, Ломаченко три недели проходит в гипсе и все будет в порядке.
"Мы увидим его снова на ринге, скорее всего, в сентябре", - резюмировал менеджер украинца.
У боксера еще со времен любительских боев существует проблема - хрупкие кисти. Это уже не первая его подобная травма.
Напомним, что 13 апреля, бой Ломаченко - Кролла завершился уже в четвертом раунде, когда украинец попал в голову британца правым боковым, нокаутировав его.



Теги: вывих, Василий Ломаченко, диагноз
 
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